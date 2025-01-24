Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Antalyaspor'da kulüp başkanı Sinan Boztepe, yeni açıklanan limitler nedeniyle takımın puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

"ŞUBAT’IN 10’UNA KADAR 55 MİLYON ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

"TFF’den yeni harcama limiti çıktı. Bizim 181 milyon limitimiz var. Bu da bizim için eksi demek. Onun için sponsorlukları ve satışları hep anonim şirket üzerinden yaparak kendimize bir limit oluşturmak zorundayız. Bunun için çaba harcıyoruz. Şubat’ın 10’una kadar 55 milyon ödemek zorundayız. Yoksa 3 puanımız silinecek. Zaten iki defa TFF ile görüşerek bu süreci uzattık. Bu sefer yatırılmazsa 3’üncüsü olacak. Bunda da puan silme cezası gelir”

"SEZONUN İLK YARISI GECE GÜNDÜZ PARA ARAMAKLA GEÇTİ"

"Sezonun ilk yarısı gece gündüz para aramakla geçti. Sportif olarak da istediğimiz yerde değiliz. Bütün Anadolu kulüpleri aynı sorunlarla boğuşuyor. Biz de onların arasındayız”