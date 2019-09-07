SPOR

Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu'nun doğum günü Andorra karşılaşması öncesinde kutlandı.

Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 39 yaşına giren Emre'nin doğum günü kutlaması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Emre Belözoğlu, eşi ve çocuklarının da kutlamaya sürpriz şekilde katılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kesen ve ardından kısa bir konuşma yapan Emre, şunları söyledi:

"1994 yılında ilk kez milli formayı giydiğim zaman da TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapmıştık. Bugün 39. doğum günümü milli takım kampında yine aynı yerde kutluyorum. O zaman milli formayı giyerken yaşadığım heyecan ve gururu bugün de aynen hissediyorum. Yaşça genç arkadaşlarıma bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Futbolu sevin. Bugün neye sahip olduysam önce Allah, sonra futbol sayesindedir. Ay-yıldızlı formamız dünyanın en güzel forması, Türk bayrağı da dünyanın en güzel bayrağı. Bunlar için mücadele vermek müthiş bir duygu. Şu anda çok iyi oyunculardan oluşan genç bir takıma sahibiz. Ben de onlardan aldığım enerjiyle kendimi diri ve genç hissediyorum. Bu güzel takıma beni de dahil ettiği için hocamız Şenol Güneş'e çok teşekkür ediyorum."

Tebrikleri kabul eden Emre, günün anısına teknik heyet, takım arkadaşları ve ailesiyle fotoğraf da çektirdi.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
'Mükemmele yakın bir oyun sergiledik''Mükemmele yakın bir oyun sergiledik'
''Türkiye maçı bir kazaydı''''Türkiye maçı bir kazaydı''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre belözoğlu a milli takım

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Ozan Kabaka geri döndü

Ozan Kabaka geri döndü

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü

Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü

Vedat İnceefe: Mükemmele yakın bir oyun sergiledik

'Mükemmele yakın bir oyun sergiledik'

Hugo Lloris: Türkiye maçı bir kazaydı

''Türkiye maçı bir kazaydı''

Türkiye 2 - 3 İngiltere

Ümit Milliler kendini yaktı

Şenol Güneş'ten Andorra maçı, yabancı sınırı ve Fatih Terim sözleri

Şenol Güneş'ten Fatih Terim sözleri

Mehmet Zeki Çelik: İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz

Zeki Çelik'ten Andorra yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.