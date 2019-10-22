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Emre Belözoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telefon

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, canlı yayında Emre Belözoğlu'nun kendisini aradığını belirterek, kaptanın sesini hoparlöre verdi. Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın "Kaburgaların yerinde mi?" sorusuna "Bir tanesi dışında hepsi yerinde" diyerek esprili bir cevap verdi.

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk olurken, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile telefonda yaptığı kısa süreli sohbet dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcunun kendisini aradığını belirten Acun Ilıcalı telefonu açarak kaptanın sesini hoparlöre verdi. Acun Ilıcalı ile haftalık değerlendirme yapmak için aradığını belirten Emre, "Biz böyle haftalık değerlendirme yapıyoruz Acun abiyle ama bu sefer herkes ortak oldu" dedi.

KABURGALARIMIN BİR TANESİ DIŞINDA HEPSİ YERİNDE
Acun Ilıcalı'nın "Emre sana tek bir şey soracağım, kaburgaların yerinde mi?" şeklindeki sözüne Emre Belözoğlu, "Bir tanesi dışında hepsi yerinde" diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi.

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emre belözoğlu Acun Ilıcalı Fenerbahçe

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