Emre Belözoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telefon

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk olurken, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile telefonda yaptığı kısa süreli sohbet dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcunun kendisini aradığını belirten Acun Ilıcalı telefonu açarak kaptanın sesini hoparlöre verdi. Acun Ilıcalı ile haftalık değerlendirme yapmak için aradığını belirten Emre, "Biz böyle haftalık değerlendirme yapıyoruz Acun abiyle ama bu sefer herkes ortak oldu" dedi.

KABURGALARIMIN BİR TANESİ DIŞINDA HEPSİ YERİNDE

Acun Ilıcalı'nın "Emre sana tek bir şey soracağım, kaburgaların yerinde mi?" şeklindeki sözüne Emre Belözoğlu, "Bir tanesi dışında hepsi yerinde" diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi.

