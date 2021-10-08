SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a büyük kıyak!

08.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’in yeni teknik direktör Emre Belözoğlu kolları sıvadı… İkinci yarıda istediği takımı kurmak için transfer çalışmalarına başladı. Görüştüğü sürpriz isimse Galatasaray’ın yollarını ayırmak istediği Sofiane Feghouli’nin temsilcisi oldu.

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a büyük kıyak!

Emre’nin planı Feghouli’yi devre arasında kadrosuna katmak. Ancak Cezayirli oyuncunun yıllık 3 milyon 850 bin euro’luk maaşı ciddi engel. Ayrıca Feghouli ile Adana Demir Spor’un da ilgilenmesi bir başka engel.

Galatasaray, Feghouli’nin ayrılmasını bir hevesle bekliyor. Aslında Başakşehir de, Adana Demirspor da maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse göndermeye hazır. Ancak sezon başında Adana Demirspor sadece 850 bin Euro’sunu ödeme sözü verdiği için Feghouli kalmıştı. Ancak Başakşehir’in durumu daha farklı.

İkinci yarıda Feghouli’ye 1.9 milyon euro daha garanti para ödememek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim Başakşehir’le anlaşmasını bekliyor.Feghouli geçen sezon gönderilmek istendiğinde Emre’ye, Fenerbahçe’de forma giymek istediğiyle ilgili bir mesaj göndermiş ama yüksek maaşı sorun olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremiGalatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Marsilya’ya tarihi ceza

Marsilya’ya tarihi ceza

Dünyanın en zengin kulübü oldu

Dünyanın en zengin kulübü oldu

Kim Min-Jae geceye damga vurdu

Kim Min-Jae geceye damga vurdu

F.Bahçe Beko son saniyede yıkıldı

F.Bahçe Beko son saniyede yıkıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.