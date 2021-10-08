Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a büyük kıyak!

Emre’nin planı Feghouli’yi devre arasında kadrosuna katmak. Ancak Cezayirli oyuncunun yıllık 3 milyon 850 bin euro’luk maaşı ciddi engel. Ayrıca Feghouli ile Adana Demir Spor’un da ilgilenmesi bir başka engel.

Galatasaray, Feghouli’nin ayrılmasını bir hevesle bekliyor. Aslında Başakşehir de, Adana Demirspor da maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse göndermeye hazır. Ancak sezon başında Adana Demirspor sadece 850 bin Euro’sunu ödeme sözü verdiği için Feghouli kalmıştı. Ancak Başakşehir’in durumu daha farklı.

İkinci yarıda Feghouli’ye 1.9 milyon euro daha garanti para ödememek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim Başakşehir’le anlaşmasını bekliyor.Feghouli geçen sezon gönderilmek istendiğinde Emre’ye, Fenerbahçe’de forma giymek istediğiyle ilgili bir mesaj göndermiş ama yüksek maaşı sorun olmuştu.



