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Emre Belözoğlu'ndan galibiyet açıklaması

18.04.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan galibiyet açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Çok önemli bir galibiyet aldık. Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi olan, kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Oyunu daha iyi tutmalıydık. Hepsi elinden geleni yaptı.

HARUN TEKİN

Serkan Acar ağabeyimizin sene-i devriyesi. Camiamızın başı sağolsun. Altay ile alakalı birkaç cümle var. Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Harun'un performansı, Altay'ın şanssızlığı...

BENİM İÇİN ŞEREFTİR

"Onlara verdiğimiz söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için onlara teşekkür ediyorum"

DAHA NET OYNAYABİLİRDİK

"BAY haftamıza giriyoruz. Dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz oyunun iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik, Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra"

TECRÜBELİ HOCALAR VAR

Rakip takımlarda büyük ve tecrübeli teknik adamlar olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirecek güce sahibiz. Rakipler de büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var. Başakşehir de inşallah bu süreçten bir an evvel kurtulurlar. Bu ligin önemli bir takımı çünkü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şikeye devammmmmmm
vıdal_41sergen kımseyı potaya sokmadı sokuldular başakseırın forvetı dembaba trubınde kadroda bıle yok sakat degıl cezalı degıl nıye trubınde fenere kıyar dıye orda oturtulmus olamazmı vısca penaltıyı resmen haruna nişanladı ortda bu kadar kahpelık varken sergen ne yapsın cımbomun veya fenerın kadrosu sergende olsaydı lig şimdiden bitmiş olurdu sergenın takımıda şampıyondu
Bjk baktiki son 7 hafta işler zor çamura yatmaya başladı
yav he he.bir uyan artık ego uykundan
yaw daha 5 puan var arada. fener bay gecince GS bjk ikisi de mi yenilecek.
helal olsun sergen.Herkezi potaya soktun.

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