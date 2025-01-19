SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Emre Belözoğlu'ndan geleceğe yönelik umut dolu sözler: "İşlerin iyiye gideceğini düşünüyorum"

Emre Belözoğlu'ndan geleceğe yönelik umut dolu sözler: "İşlerin iyiye gideceğini düşünüyorum"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 17:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendi takımının biraz daha dinamik olması gerektiğini ifade ederek, "Benim takımım topa sahip olmada daha hızlanmalı, daha dinamik olmalı. Bunun için gayret edeceğim. Benim yapmam gereken burada öncelikle oyuncularımın öz güvenini ve birbirlerini karşı bu anlamdaki motivasyonlarını yükseltmek. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan geleceğe yönelik umut dolu sözler: "İşlerin iyiye gideceğini düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor konuk olduğu Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÖZELLİKLE HAZIRLANMIŞTIK"

Screenshot_5

Göztepe’nin iç sahadaki 10. maçında 9. galibiyetini aldığını hatırlatan Belözoğlu, “Ligin bu anlamda 5-2-1-2 oyununu ofansif oyunda da 3-4-1-2 oyununu çok ciddi rakiplerin tehdit eden bir oyun oynayan takım. Aslında baktığınızda 3-3.5 senedir benzer oynayan bir takım alışkanlığı oluşmuş. Tabii burada en büyük itici güç de taraftar. Onları tebrik ediyorum ama biz bence maça iyi hazırlandık. Onların oyunu özellikle 15-20 dakika oyuna girmede zorlansak da sonrasında aslında oyuna ortak olabilecek ve birazcık daha tehditkar planlarımız vardı. Zaman zaman bunu yapmaya çalıştı oyuncularım. Her şeyden önce oyuncularımın gayreti için onlara teşekkür ediyorum. Bugün sadece onları birazcık daha arkaya doğru koşturabilirdik. Bunu yaptığımızda da bence etkili olabilecek pozisyonlar da çıkardık. Göztepe'yi öne doğru, kendi yüzlere dönüp doğru koşturduğumuzda bundan güçlenen bir takım. Buraya gelirken tahmin ediyorum buna özel bir hazırlığı vardır ama biz bunu bugün özellikle hazırlanmıştık” diye konuştu.

"İŞLER DAHA DA İYİYE GİDECEK"

Screenshot_4

Göztepe’nin oyun tarzına da değinen Belözoğlu, “Çok karambol, ikinci topa, birinci bölgeye hiç planı olmayan bir takım ama ikinci ve üçüncü bölgede devamlı bu özellikle uzun toplar sonrası, ikinci topları alıp ceza sahasına inmede kendi sistemlerince çok dinamik oyuncularla beraber güçlenmiş bir takım Göztepe. Benim söyleyebileceğim benim takımım da topa sahip olmada daha hızlanmalı, daha dinamik olmalı. Bunun için gayret edeceğim. Benim yapmam gereken burada öncelikle oyuncularımın öz güvenini ve birbirlerini karşı bu anlamdaki motivasyonlarını yükseltmek. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Daha önümüzde maçlar var. Çalışmaya başladıktan sonra oyuncularla sadece 2.5 gün zamanımız oldu çalışmak için. İşlerin daha da bizim adımıza iyiye doğru gideceğini düşünüyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

İkisi de kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye getirildiler

İkisi de kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye getirildiler

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.