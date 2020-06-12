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Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta Ozan Tufan kırmızı kart görürken, Emre Belözoğlu yedek kulübesinde sarı kart ile cezalandırıldı.

Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Kayserispor ile oynanan müsabakada karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan’a Ozan Tufan’ın oyundan atılması ile alakalı tepki gösterdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan’ın Kayserisporlu futbolcuya müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan ilk olarak sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR odasının uyarısıyla görüntüleri tekrar izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan’ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Bu karar sonrası hakeme tepki gösteren Belözoğlu, “Çok iyi maç yönetiyorsunuz”, “Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek”, “Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” şeklinde konuşurken daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı.

Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, tecrübeli oyunuya sarı kart gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
emre bir futbol teröristidir men edilmelidir
ozan ziraatte olucak mı şimdi kafamdaki tek soru
ZATEN YENIKECEKSINIZ ÖMER FARUK BEYAZI OYUNA ALIN DA ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA 10 NUMARA BI TOPCU KAZANALIM????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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