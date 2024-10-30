Emre Belözoğlu'ndan Jose Mourinho açıklaması! "Mourinho, bu kupaları nasıl kazandı?"

Emre Belözoğlu, Rafine TV'ye açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'ya sahip çıkan Belözoğlu, Portekizli teknik adamın aldığı kupaları örnek gösterdi.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

"Avrupa'da formasını giydiğim takımları çalıştırmak benim için mükemmel bir tecrübe olur. Atletico Madrid, Newcastle United öncelikli hedefim."

''ARDA GÜLER BİR ARDA TURAN OLMADI DAHA''

"Arda Güler kadar o yetenekte birini görmedim. Arda Güler bir Arda Turan olmadı daha. O yaşta gösterdiklerini o yaş grubunda hiçbir Türk oyuncuda görmedim. Arda'nın Real Madrid'de kalmasını, orada futbolu bırakmasını isterim ama kariyerinin son senesinde Fenerbahçe'de oynamasını isterim."

"MOURINHO GEÇMİŞTE BU KUPALARI NASIL KAZANDI?"

"Fenerbahçe'de yıldız oyuncu olmazsa olmaz. Fenerbahçe tarihindeki en önemli profil Mourinho. Yıldız teknik direktör. Fenerbahçe tarihinde pek olmamış bir şey. Pozitif görüyorum. İstediğiniz kadar yıldız teknik adam olsun bir alışma süreci var. İstediğiniz kadar yıldız teknik adam olsun yeni bir sistem, yeni bir camia, yeni bir düzene geldi. Oyunun kendi içinde hafızaları var. Mourinho geçmişte bu kupaları nasıl kazandı? Moruinho'nun geçmişteki teknik direktör profili nasıldı? Biz sadece Şampiyonlar Ligi yarı finalini izleyip kafamızda mı bir şey oluştu yoksa Mourinho'nun senede 20-25 maçını izleyip, antrenmanlarını takip edip mi biz Mourinho'yu getirdik? Mourinho hep bu oyunla başarılı oldu."

"İNSANLARIN BU OYUNU SIKICI BULMASINI ANLIYORUM"

"İnsanların bu oyunu sıkıcı bulmasını anlıyorum ama sabredilmesi gereken bir süreç. Sabırsızlık olması çok üzüntü verici. Akil bir durum beklemiyorum ama Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin zaten şampiyonluktan başka hedefi olamaz. Mourinho'nun gelmesi beklentiyi yükseltiyor. Mourinho sabırı fazlasıyla hakediyor. Fenerbahçe camiası artık birisinin arkasında durması gerekiyor."