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Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan hakem iddiası: "Vallahi bilerek yaptı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geride bıraktığımız sezona dair spor kamuoyuna bomba gibi düşen çok konuşulacak iddialarda bulundu. Katıldığı bir yayında zehir zemberek açıklamalar yapan deneyimli çalıştırıcı, takımının kasıtlı olarak küme düşürülmek istendiğini belirtirken, hedefindeki o hakemi ve maç esnasında hakemler arasında yaşanan akılalmaz olayları tek tek ifşa etti.

Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan hakem iddiası: "Vallahi bilerek yaptı"
Emre Şen

Kasımpaşa'nın başında zorlu bir sezonu geride bırakan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, KAFA Sports YouTube kanalına konuk oldu ve gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Özellikle sezonun final bölümünde takımı aleyhine verilen kararların kasıtlı olduğunu öne süren Belözoğlu, isim vererek şok edici bir iddia ortaya attı. Deneyimli teknik adam, "Son 4 hafta bizi, yani Kasımpaşa'yı küme düşürmek adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunu son derece samimi ve net bir şekilde ifade ediyorum." sözleriyle isyan etti.

HEDEFTEKİ İSİM CİHAN AYDIN: "VALLAHİ BİLEREK YAPTI"

Açıklamalarının devamında oklarını doğrudan hakem Cihan Aydın'a yönelten Belözoğlu, bu haksızlıkların sistematik olduğunu savundu. Cihan Aydın'ın yönetimini sert bir dille eleştiren başarılı çalıştırıcı, "Cihan Aydın, takımın düşmesi için her şeyi yaptı. Vallahi yaptı, bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Bu durumdan son derece eminim." ifadelerini kullanarak, Merkez Hakem Kurulu'nu ve futbol yönetimini adeta göreve davet etti.

"GELİN BERABER HESAP VERELİM"

Yaşananların arka planında şahsi bir hesaplaşma olabileceğine de dikkat çeken Emre Belözoğlu, sitem dolu sözlerle yetkililere seslendi. Herkesin gizli bir ajandası olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Günün sonunda hepimiz öleceğiz ve Allah'a hesap vereceğiz, gelin beraber hesap verelim. Benimle mi problemleri var, kulüp yönetimiyle mi yoksa geçmişte oynamış bir futbolcuyla mı, bilmiyorum." diyerek yaşadığı kafa karışıklığını ve çaresizliği dile getirdi.

SAHA İÇİNDE İNANILMAZ OLAY: "DÖRDÜNCÜ HAKEM ORTA HAKEME SALLIYOR"

Belözoğlu'nun açıklamalarındaki en çarpıcı detaylardan biri ise hakem camiası içindeki kopukluk ve iç çekişmeler oldu. Hakemlerin kendi içlerinde bir bütün olamadığını sahada bizzat deneyimlediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Zaten hakemler kendi aralarında da birlik içinde değiller. Maçta dördüncü hakem yanımıza gelip orta hakemi eleştiriyor, ona sallıyor." sözleriyle Türk futbolundaki hakem krizinin bilinmeyen bir boyutunu da gözler önüne sermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Emre Belözoğlu
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