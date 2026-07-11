Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık açıklaması! Dedikodulara son noktayı koydu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro mühendisliğini kusursuz bir şekilde tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bir yandan dış transferde yoğun mesai harcarken, diğer yandan iç transferde kritik adımlar atıyor. Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkında yaşanan sıcak gelişmeler sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.

TEKLİFLERE KAPILARI KAPATTI: HEDEF İSTANBUL'DA KALMAK

Avrupa'dan ve çeşitli liglerden ciddi talipleri olduğu bilinen Kerem Aktürkoğlu, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Yıldız futbolcunun, kendisine resmi teklifler gelse dahi Fenerbahçe’den ayrılmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi. Bu kararın arkasında ise oldukça özel bir hayat gelişmesi yatıyor: Yakında baba olmaya hazırlanan milli futbolcu, ailesinin ve kendisinin İstanbul’daki kurulu düzenini bozmak istemiyor. Yeni doğacak bebeğiyle birlikte hayatını İstanbul'da sürdürmeyi amaçlayan Kerem, odağını tamamen sarı-lacivertli formaya vermiş durumda.

İSMAİL KARTAL İLE KUSURSUZ UYUM

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de kalma kararı almasındaki bir diğer kritik faktör ise teknik direktör İsmail Kartal ile olan mükemmel ilişkisi. Deneyimli teknik adamın Kerem ile oldukça yakın ve yapıcı bir diyalog içerisinde olduğu belirtildi. Başarılı kanat oyuncusunun, İsmail Kartal'ın oyun felsefesine ve taktiksel anlayışına büyük bir güven duyduğu, bu sistem içinde kendi skorer kimliğini sahaya en verimli şekilde yansıtacağından emin olduğu aktarıldı. Bu karşılıklı güven, yeni sezonda Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak.