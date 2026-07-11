SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren ve Devler Ligi arenası için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, ön libero arayışlarında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Fransız yıldızla el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, kulübüyle yapılan kıran kırana pazarlıklarda da anlaşma zeminini buldu. Çetin geçen görüşmelerin ardından devreye sokulan kiralama formülünün mali detayları ve sözleşmedeki o özel madde gün yüzüne çıktı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Emre Şen

Orta saha bölgesine dinamizm ve sertlik katacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, İngiltere Premier Lig'den düşen Burnley'nin 22 yaşındaki Fransız ön liberosu Lesley Ugochukwu için harekete geçti. Genç yıldızı ikna sürecini başarıyla tamamlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Ada ekibiyle pazarlık masasına oturdu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, Burnley'nin sahibi olan Amerikalı şirketin yöneticisi Alan Pace ile telekonferans yöntemiyle bizzat görüştüğü ve çetin bir pazarlık sürecini yönettiği öğrenildi. Görüşmelerin ilk etabında İngiliz ekibi, oyuncu için Chelsea'ye ödedikleri 28,5 milyon Euro'luk devasa bonservis bedelini talep etti.

MASADAKİ FORMÜL: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Burnley'nin yüksek bonservis talebi karşısında geri adım atmayan Galatasaray yönetimi, "satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü masaya koyarak dengeleri değiştirdi. Pazarlıklar sonucunda Burnley, oyuncu için daha önceden kalan 5,5 milyon Pound'luk ödemelerini kiralama bedeli olarak talep etti. Bu şartı kabul eden sarı-kırmızılılar; 5,5 milyon Pound kiralama bedeli ve 20 milyon Pound satın alma opsiyonu içeren resmi teklifini Ada temsilcisine sundu.

OPSİYON ŞARTI BELLİ OLDU, İMZA BEKLENİYOR

İngiliz kulübünün Galatasaray'ın sunduğu bu kapsamlı teklife "evet" demesiyle birlikte transferde mutlu sona oldukça yaklaşıldı. Sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun ise belirli bir şarta bağlandığı ortaya çıktı. Buna göre; Lesley Ugochukwu'nun sarı-kırmızılı formayla 20-25 maçta görev alması durumunda opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 22 yaşındaki dinamonun, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan hakem iddiası: "Vallahi bilerek yaptı"Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan hakem iddiası: "Vallahi bilerek yaptı"
Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık açıklaması! Dedikodulara son noktayı koyduKerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık açıklaması! Dedikodulara son noktayı koydu
Anahtar Kelimeler:
galatasaray transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.