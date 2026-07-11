Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Orta saha bölgesine dinamizm ve sertlik katacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, İngiltere Premier Lig'den düşen Burnley'nin 22 yaşındaki Fransız ön liberosu Lesley Ugochukwu için harekete geçti. Genç yıldızı ikna sürecini başarıyla tamamlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Ada ekibiyle pazarlık masasına oturdu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, Burnley'nin sahibi olan Amerikalı şirketin yöneticisi Alan Pace ile telekonferans yöntemiyle bizzat görüştüğü ve çetin bir pazarlık sürecini yönettiği öğrenildi. Görüşmelerin ilk etabında İngiliz ekibi, oyuncu için Chelsea'ye ödedikleri 28,5 milyon Euro'luk devasa bonservis bedelini talep etti.

MASADAKİ FORMÜL: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Burnley'nin yüksek bonservis talebi karşısında geri adım atmayan Galatasaray yönetimi, "satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü masaya koyarak dengeleri değiştirdi. Pazarlıklar sonucunda Burnley, oyuncu için daha önceden kalan 5,5 milyon Pound'luk ödemelerini kiralama bedeli olarak talep etti. Bu şartı kabul eden sarı-kırmızılılar; 5,5 milyon Pound kiralama bedeli ve 20 milyon Pound satın alma opsiyonu içeren resmi teklifini Ada temsilcisine sundu.

OPSİYON ŞARTI BELLİ OLDU, İMZA BEKLENİYOR

İngiliz kulübünün Galatasaray'ın sunduğu bu kapsamlı teklife "evet" demesiyle birlikte transferde mutlu sona oldukça yaklaşıldı. Sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun ise belirli bir şarta bağlandığı ortaya çıktı. Buna göre; Lesley Ugochukwu'nun sarı-kırmızılı formayla 20-25 maçta görev alması durumunda opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 22 yaşındaki dinamonun, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)