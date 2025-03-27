Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk yorumu! Tercihini açıkladı: Galatasaray'dan teklif gelirse...

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, A Spor'a konuşarak açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin yorum yaptı.

"RENK KATAN İKİ TAKIM"

'Derbilerin favorisi olmaz' diyen Belözoğlu, "Fenerbahçe ve Galatasaray, ligimize renk katan iki takım. Galatasaray şu an avantajlı bir konumda olsa da, Fenerbahçe momentumu yakalamak için kupaya daha fazla önem verebilir. Kolay bir maç olmaz ama güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Fenerbahçe'nin kazanması şu an daha önemli görünüyor" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ZORLU VE POPÜLER LİGİYDİ"

Futbolculuk tecrübelerine değinen teknik adam, "O dönemlerde İtalya ligi, dünyanın en zorlu ve popüler ligiydi. Inter'in kadrosunda yer almak, birbirinden değerli milli oyuncular arasında bulunmak, benim için eşsiz bir tecrübeydi" dedi.

Belözoğlu, Süper Lig'de en beğendiği oyuncular sorusu üzerine Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz gibi isimlere dikkat çekti.

"GURURLA GİYDİM"

Montella'nın teknik direktörlük yaptığı milli takım için övgülerde bulunan Belözoğlu, "Yıllarca milli takım formasını gururla giydim. Kaptanlık yaptım. İnşallah bir gün bu görev nasip olur" diye konuştu.

"FENERBAHÇE OLSUN İSTERİM"

Sarı-kırmızılı takımdan teknik direktörlük teklifi gelirse sorusunu yanıtlayan teknik adam, "Bir gün büyük bir takımı çalıştıracaksam, bu Fenerbahçe olsun isterim. Şu anda odak noktam Antalyaspor, ardından Avrupa'da teknik adamlık yapmayı hedefliyorum" diye yanıt verdi.