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Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan kaptan Volkan Demirel'e, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Emre Belözoğlu'ndan destek mesajı geldi.

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının yankıları büyüyor... Kulübün eski futbolcularından Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, Volkan Demirel'le ilgili paylaşımda bulundu. Belözoğlu, beğeni ifadesi bırakarak eski takım arkadaşıyla seramonide tokalaştığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gençlerbirliği forması giyen Selçuk Şahin'den Volkan Demirel'e destek: Kardeş

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklamaFenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama
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Spor Toto Süper Lig emre belözoğlu volkan demirel Fenerbahçe selçuk şahin

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