Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının yankıları büyüyor... Kulübün eski futbolcularından Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, Volkan Demirel'le ilgili paylaşımda bulundu. Belözoğlu, beğeni ifadesi bırakarak eski takım arkadaşıyla seramonide tokalaştığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
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