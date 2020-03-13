Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece futbolcu ve kaptanım

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de Kaptan Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluş Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...

"Fenerbahçe’nin yalnızlaştırılmaya çalıştığını saha içinde çok net şekilde hissettik. Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum. Profesyonel bir futbolcu olarak, iyi veya kötü sonuç aldığımızda şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki son 6 hafta içinde istemediğimiz neticelere götürecek hakem hataları da belirleyici oldu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTAN ZİYADE TÜRKİYE KUPASI"

Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar eleştirilecek oyunlarımız da oldu fakat son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksiyonel davranamadık. Bazen istediğimiz oyunu oynayamadığımızda da, neticeye etki eden hatalar olduğunda bile konuşmadık çünkü saha içindeki oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor. Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de fark açılmış ve şu anki sıralamada önümüzde 6 takım var. Böyle bakarsak, şampiyonluktan ziyade Türkiye Kupası’na yönelmek ve olabildiğince ilk 2-3’ü zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor. İnşallah Türkiye Kupası’nı da aldığımız takdirde, 1 sene sonra da inşallah Fenerbahçe’ye Süper Kupa oynama fırsatını oluşturacak bir hedef belirlememiz daha gerçekçi olacak gibi.