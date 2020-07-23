Emre Belözoğlu'nun asıl hedefi Mesut Özil

Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için uğraşıyor.
Bu transfer girişimi İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı. Ada’nın en önemli basın organlarından olan "Daily Mail", "Mesut Fenerbahçe’ye gidebilir" başlığı ile haberi duyurdu.
Haberin içeriğinde; “Tek engel haftalık 350 bin pound olan maaşı. Ancak eşi Amine Gülşe, İngiltere’den ayrılıp İstanbul’a dönmek istiyor. Mesut Türk kulübüne gitmek için baskı altında” bilgisi paylaşıldı.
(AKŞAM)
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