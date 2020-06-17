Emre Belözoğlu'nun Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada önce sarı sonra da kırmızı kart görerek atıldı.
Serdar Aziz, Sörloth'un müdahalesiyle yerde kalınca, yedek kulübesinde duran Emre, pozisyonun içindeki Sörloth ile diyaloğa girdi. Pozisyon sonrası sarı kart gören Emre hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu tepki nedeniyle sarı kart gören Emre itirazlarına devam ederken, "Allah'tan kork! Sörloth'un yaptıkları ne olacak? Bir de ona bak sana hoca!" diye bağırınca ikinci sarıdan kırmızı kartla kulübeden atıldı.
(SPORX)
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