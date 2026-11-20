UEFA, AEK forması giyen Aboubakary Koita hakkında disiplin kararı aldı. Real Madrid karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maçtan men edilen 28 yaşındaki futbolcu, AEK'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Como ve Galatasaray mücadelelerinde takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Real Madrid karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Aboubakary Koita'ya UEFA tarafından iki maç men cezası verildi. Bu kararla birlikte deneyimli futbolcu, AEK'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta Como deplasmanında ve 6. haftada Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

AEK formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada süre alan 28 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

AEK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Como deplasmanına çıkacak olan AEK, 8 Aralık'ta ise Galatasaray'ı ağırlayacak. Koita, aldığı ceza nedeniyle iki kritik karşılaşmada da forma giyemeyecek.