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Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 14.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Galatasaray ile pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de sakat olan kaptan Emre Belözoğlu’nun oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi. Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynama ihtimali %50 olarak gösterildi.

Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolundaki iddiasını son 2 haftaya taşıdı ancak Emre Belözoğlu'ndan gelen kötü haberle sarsıldı.

Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ancak sakatlık yaşayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray maçında oynama ihtimali %50 olarak gösterildi.

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Medipol Başakşehir emre belözoğlu

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