Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolundaki iddiasını son 2 haftaya taşıdı ancak Emre Belözoğlu'ndan gelen kötü haberle sarsıldı.
Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ancak sakatlık yaşayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray maçında oynama ihtimali %50 olarak gösterildi.
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