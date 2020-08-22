Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşları ile bir mekanda buluşup sohbet eden Belözoğlu, çıkışta basın mensuplarına poz verdi.

39 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra 3 milyon TL değerindeki aracına bindi.

Aynı zamanda araba tutkunu olduğu bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 3 milyon TL değerinde bir cipi, 4 milyon TL değerinde spor arabası ve 1 milyon TL değerinde de bir cipi bulunuyor.

