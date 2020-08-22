MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor

Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Emre Belözoğlu, önceki akşam Etiler'de bir mekanda arkadaşları ile buluştu. Araba tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu, çıkışta objektiflere poz verdikten sonra, 3 milyon TL değerindeki aracına bindi.

Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşları ile bir mekanda buluşup sohbet eden Belözoğlu, çıkışta basın mensuplarına poz verdi.

39 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra 3 milyon TL değerindeki aracına bindi.

2779240_276e6b6f67841c11bdd33e8a3716eea0

Aynı zamanda araba tutkunu olduğu bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 3 milyon TL değerinde bir cipi, 4 milyon TL değerinde spor arabası ve 1 milyon TL değerinde de bir cipi bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
'Ah Nerede' filminin güzeli! Bir de şimdi görün'Ah Nerede' filminin güzeli! Bir de şimdi görün
Şükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldıŞükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü Rapçinin Murda konserinde tepki çeken görüntüler!
Ünlü isimden tepki çeken görüntüler! Bu kadarına pes
'Ah Nerede' filminin güzeli Aydan Adan'ı bir de şimdi görün!
'Ah Nerede' filminin güzeli! Bir de şimdi görün
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
İlk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım! Begüm Şen'le acıları ortak....
Acıları ortak... Hüzün dolu paylaşım
Gülşah Saraçoğlu derin sırt dekoltesiyle meydan okudu! ‘Arkamdan...’
Gülşah Saraçoğlu sırt dekoltesini abarttı
Survivor Evrim ve hayranı arasında büyük gerilim! Hayranı Survivor Evrim’in küfür ettiğini açıkladı
Survivor Evrim: ‘Olay yaratırım...’
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.