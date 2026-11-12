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Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! Talimat verildi: Kendine takım bul

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Samandıra'da taşlar yerinden oynuyor. Yeni teknik adamın aldığı kararlar kulüp içinde dikkat çekerken, yönetimin transfer planlamasında da önemli adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Dorgeles Nene

Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! Talimat verildi: Kendine takım bul
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından Samandıra'da kapsamlı bir değişim süreci yaşanıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertli takımda sağlık ekibinden teknik kadroya kadar önemli ayrılıkların gerçekleştiğini aktarırken, kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken gelişmeleri de paylaştı.

SAMANDIRA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! Talimat verildi: Kendine takım bul 1

Mehmet Emin Uluç'un aktardığı bilgilere göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yeni bir düzen oluşturmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, uzun süredir eleştirilen sağlık ekibiyle yolları ayırırken, Samandıra'da uzun zamandır görev yapan Zeki Murat Göle ile de vedalaştı.

Belözoğlu'nun değişim kararı teknik kadroyla sınırlı kalmadı. Eski takım arkadaşı Dirk Kuyt da görevinden ayrılan isimler arasında yer aldı. Yeni teknik direktörün, belirlediği kurallar ve oluşturacağı ekiple kulüpte farklı bir çalışma ortamı kurmayı hedeflediği belirtildi.

O İSİMLERE YENİ SÖZLEŞME

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! Talimat verildi: Kendine takım bul 2

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Oğuz Aydın ve Archie Brown için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun sözleşmesini yenileyerek olası transfer görüşmelerinde elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yönetimin bu hamleyle hem oyuncuların takımda kalmasını sağlamayı hem de gelecekte gerçekleşebilecek transferlerden daha yüksek bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi.

DORGELES NENE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! Talimat verildi: Kendine takım bul 3

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için de ayrılık kararı gündeme geldi. İsmail Kartal döneminde de beklentileri karşılayamadığı belirtilen Malili futbolcu, Emre Belözoğlu'nun planlamasında yer almıyor.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 karşılaşmada 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nene, bu sezon ise yalnızca 177 dakika süre alabildi. Skor katkısı üretemeyen genç oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesi ve boşalacak kontenjanın yeni bir yıldız transferi için kullanılması hedefleniyor.

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