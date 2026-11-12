Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! Talimat verildi: Kendine takım bul

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından Samandıra'da kapsamlı bir değişim süreci yaşanıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertli takımda sağlık ekibinden teknik kadroya kadar önemli ayrılıkların gerçekleştiğini aktarırken, kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken gelişmeleri de paylaştı.

SAMANDIRA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Mehmet Emin Uluç'un aktardığı bilgilere göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yeni bir düzen oluşturmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, uzun süredir eleştirilen sağlık ekibiyle yolları ayırırken, Samandıra'da uzun zamandır görev yapan Zeki Murat Göle ile de vedalaştı.

Belözoğlu'nun değişim kararı teknik kadroyla sınırlı kalmadı. Eski takım arkadaşı Dirk Kuyt da görevinden ayrılan isimler arasında yer aldı. Yeni teknik direktörün, belirlediği kurallar ve oluşturacağı ekiple kulüpte farklı bir çalışma ortamı kurmayı hedeflediği belirtildi.

O İSİMLERE YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Oğuz Aydın ve Archie Brown için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun sözleşmesini yenileyerek olası transfer görüşmelerinde elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yönetimin bu hamleyle hem oyuncuların takımda kalmasını sağlamayı hem de gelecekte gerçekleşebilecek transferlerden daha yüksek bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi.

DORGELES NENE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için de ayrılık kararı gündeme geldi. İsmail Kartal döneminde de beklentileri karşılayamadığı belirtilen Malili futbolcu, Emre Belözoğlu'nun planlamasında yer almıyor.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 karşılaşmada 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nene, bu sezon ise yalnızca 177 dakika süre alabildi. Skor katkısı üretemeyen genç oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesi ve boşalacak kontenjanın yeni bir yıldız transferi için kullanılması hedefleniyor.