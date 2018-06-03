SPOR

Emre Belözoğlu oy kullandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bu sabah başladı. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu, Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da oy kullanan isimler arasındaydı.

Emre Belözoğlu oy kullandı

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının seçileceği Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bugün başladı. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu’nda genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek oy verme işlemlerini yakından takip etti. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu ve Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da erken saatlerde stada gelerek oy kullanan isimlerdendi. Fenerbahçe’nin bugüne kadar gerçekleşen en geniş katılımlı kongresinde iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri oy kullanmak için sandıklara akın etti.

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Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladıFenerbahçe'de oy verme işlemi başladı
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe emre belözoğlu

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