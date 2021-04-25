Emre Belözoğlu: Şampiyonluğu istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK POZİSYONA GİRDİK

Mutluyum kazandığımız için. İlk yarı için mutluyum. İkinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. 70'e kadar maçı net taşıdık. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar, bana verilen görevin sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum. Sezonun en çok pozisyonuna girdiğimiz maçını oynadık. İkinci yarıda da 3-4 pozisyon var

ÇOK ZOR RAKİP

Kolay değil. Kasımpaşa için de zor maç. Beşiktaş'ı, Trabzon'u yendiler. İyi bir takım Kasımpaşa.

4 GÜNÜMÜZ VAR

Oturacağız konuşacağız arkadaşlarla. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık diye konuşacağız. Artık her maç final, her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu baskı oluşturuyor ancak bundan rahatsız değiliz. 4 gün süremiz var ve çok önemli bir maça gideceğiz."

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Fenerbahçe, kurulduğu günden bu yana bu baskıyı hissetti. Baskıdan rahatsız değiiz. Şampiyonluğu istiyoruz, arzuluyoruz. Sonuna kadar gideceğiz.

100 DAKİKA OYNADIK

Önümüzde daha çok geliştirmemiz gereken yönleri var. Oyun kesinlikle gelişti. Topun bizde kalmasından oyuncular memnun. Gerçekçi olmamız lazım. Her anını doğru oynamamız lazım. Bu oyun, savunulması zor bir oyun. Oyuncularımın 100 dakikalık mücadeleleri için tebrik ediyorum. Zor maçlarımız var. Hepsini kazanmak için oynayacağız.