Emre Belözoğlu: Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir

"Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek" diyen Emre Belözoğlu, "Bazen konuşuyoruz. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Biz herkesle konuşuruz, çekincemiz yok ama derdimiz o değil. Konumumuz, pozisyonumuz, camiamız, başkanın da kendi tarzı var. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz." ifadelerini kullandı. Saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan deneyimli futbol adamı, sözlerine şöyle devam etti: "Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalaşacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bu sürdürülebilir bir iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 60'ın içinde kalmakta kararlıyız.”

"TRANSFER LİMİTLERİNDE ARTIDAYIZ” Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplere bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını dile getirdi. "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak." ifadelerini kullandı. "UEFA İLE İLGİLİ HİÇ BİR PROBLEMİMİZ YOK” Emre Belözoğlu, UEFA ile yapmış oldukları anlaşmalarda hiçbir sorun olmadığını söyledi. Önümüzdeki sene için Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alma durumunun olmadığına işaret eden Belözoğlu, şunları anlattı: "Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."

PEROTTI’NİN SÖZLEŞME DETAYLARI Emre Belözoğlu, Arjantinli Diego Perotti'nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlattı. Oyuncuyla, garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Belözoğlu, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme." değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe'nin her kuruşunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli futbol adamı, şunları aktardı: "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma'dan alıyor.