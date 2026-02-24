SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından bugün özel bir röportaj veren teknik direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşması sonrası gelen eleştirilere yanıt verdi. “Sevgimiz ayrı ama bugün sorumlu olduğumuz bir kulüp var” diyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk yarışı için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu
Burak Kavuncu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hem maçın zorluk derecesini hem de kendisine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Fenerbahçe’ye duyduğu sevginin bilindiğini vurgulayan Belözoğlu, buna rağmen görev yaptığı kulübün başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi. İşte röportajın tamamı...

Sporcast programında gazeteci Emre Bol'un konuğu olan Emre Belözoğlu gündem olacak açıklamalarda bulundu...

"SAYGIMIZ VE SEVGİMİZ AYRI!"

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu 1

SORU: Hocam sesin kısılmış... Dün tabii bağıra çağıra sesi kıstın.

Emre Belözoğlu: "Biraz içeriye sesimizi duyurabilmek için bağırıyoruz."

SORU: Hocam Fenerbahçe'ye karşı maç kazansan diyorlar ki bak oyuncular yerde yata yata maç kazandırdın. Maç kaybetsen diyorlar ki Emre Belözoğlu zaten Fenerbahçeli yattı. Bunlara ne yapacaksın? Nasıl başa çıkacağız?

Emre Belözoğlu: "Biz işimizi yapıyoruz. En iyi yaptığımız şey işimize sahip çıkmak. Başkalarının ne dediğinin bir yere kadar önemi var. Tabii ki Fenerbahçe'ye çok büyük sevgim olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Herkesden iyi biliyorsun. Saygımızda hiç bir zaman kusur etmeyi sevmem ama sevgimiz ayrı. Bugün sorumlu olduğumuz bir kulüp ve camia var. Oranın başarısı içinde elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu 2

Dünkü maç kendi içinde gitgelleri olan zor bir maçtı. Hem bizim hem de Fenerbahçe adına zor bir maçtı. Çünkü Galatasaray kaybetti onlar kazanmak zorundaydı. Bizim de rakiplerimiz kazandı dolayısıyla bizimde başımız dik çıkmamız gerekiyordu. Güzel mücadele oldu. Ben her zaman şunu diyorum maç içinde kalmak lazım. Anlarda kalmak lazım.

"YOK YATTILAR. YOK KALKTILAR..."

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu 3

"Yok yattılar, yok kalktılar. Doğru bulmuyorum bu yorumları. Biz sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimseye saygısızlık yapmadan, elimizden geldiğince işimizi yapmaya gayret edeceğiz."

SORU: Emre Bol: Hocam, belki de bu 1 puan seni Lig'de tutacak, belki de bu 2 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edecek. Öyle acayip keskin bir maç

Emre Belözoğlu: "Bence daha çok maç var. Fenerbahçe için bence telafi edebilecek haftaları var diye düşünüyorum."

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu 4

SORU: Emre Bol: Hocam şöyle baktığın zaman şampiyonluk yarışı ne olur?

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe kendi sahasında çok güçlü bir takım. Zorlu bir sürece girildi sakatlıkların olması, Avrupa maçı vs. Ama bunu aşacak kalitede kadrosu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin."

DÜN GECE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu 5

Marco Asensio'nun 90+5'teki golüyle maçı 1-0 kazandıklarını sanıp yayına erken giren ve büyük bir sevinç yaşayan Emre Bol, 90+11'de gelen Kasımpaşa golünü canlı yayında öğrenince kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu 6

Kulağına gelen reji uyarısıyla maçın 1-1 bittiğini canlı yayında, milyonların gözü önünde öğrenen Emre Bol, sevincini yarıda keserek adeta büyük bir çöküntü yaşadı. Ünlü yorumcunun yüzündeki o şaşkınlık, hayal kırıklığı ve stüdyodaki sessizlik anları, X (Twitter) başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında anında viral oldu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Barcelona, Türk Milli Takımı’nın yıldızını istiyor: “Çok çekici bir fırsat” Barcelona, Türk Milli Takımı’nın yıldızını istiyor: “Çok çekici bir fırsat”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.