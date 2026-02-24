Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt! Şampiyonluk yorumu gündem oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hem maçın zorluk derecesini hem de kendisine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Fenerbahçe’ye duyduğu sevginin bilindiğini vurgulayan Belözoğlu, buna rağmen görev yaptığı kulübün başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi. İşte röportajın tamamı...

Sporcast programında gazeteci Emre Bol'un konuğu olan Emre Belözoğlu gündem olacak açıklamalarda bulundu...

"SAYGIMIZ VE SEVGİMİZ AYRI!"

SORU: Hocam sesin kısılmış... Dün tabii bağıra çağıra sesi kıstın.

Emre Belözoğlu: "Biraz içeriye sesimizi duyurabilmek için bağırıyoruz."

SORU: Hocam Fenerbahçe'ye karşı maç kazansan diyorlar ki bak oyuncular yerde yata yata maç kazandırdın. Maç kaybetsen diyorlar ki Emre Belözoğlu zaten Fenerbahçeli yattı. Bunlara ne yapacaksın? Nasıl başa çıkacağız?

Emre Belözoğlu: "Biz işimizi yapıyoruz. En iyi yaptığımız şey işimize sahip çıkmak. Başkalarının ne dediğinin bir yere kadar önemi var. Tabii ki Fenerbahçe'ye çok büyük sevgim olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Herkesden iyi biliyorsun. Saygımızda hiç bir zaman kusur etmeyi sevmem ama sevgimiz ayrı. Bugün sorumlu olduğumuz bir kulüp ve camia var. Oranın başarısı içinde elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Dünkü maç kendi içinde gitgelleri olan zor bir maçtı. Hem bizim hem de Fenerbahçe adına zor bir maçtı. Çünkü Galatasaray kaybetti onlar kazanmak zorundaydı. Bizim de rakiplerimiz kazandı dolayısıyla bizimde başımız dik çıkmamız gerekiyordu. Güzel mücadele oldu. Ben her zaman şunu diyorum maç içinde kalmak lazım. Anlarda kalmak lazım.

"YOK YATTILAR. YOK KALKTILAR..."

"Yok yattılar, yok kalktılar. Doğru bulmuyorum bu yorumları. Biz sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimseye saygısızlık yapmadan, elimizden geldiğince işimizi yapmaya gayret edeceğiz."

SORU: Emre Bol: Hocam, belki de bu 1 puan seni Lig'de tutacak, belki de bu 2 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edecek. Öyle acayip keskin bir maç

Emre Belözoğlu: "Bence daha çok maç var. Fenerbahçe için bence telafi edebilecek haftaları var diye düşünüyorum."

SORU: Emre Bol: Hocam şöyle baktığın zaman şampiyonluk yarışı ne olur?

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe kendi sahasında çok güçlü bir takım. Zorlu bir sürece girildi sakatlıkların olması, Avrupa maçı vs. Ama bunu aşacak kalitede kadrosu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin."

DÜN GECE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Marco Asensio'nun 90+5'teki golüyle maçı 1-0 kazandıklarını sanıp yayına erken giren ve büyük bir sevinç yaşayan Emre Bol, 90+11'de gelen Kasımpaşa golünü canlı yayında öğrenince kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Kulağına gelen reji uyarısıyla maçın 1-1 bittiğini canlı yayında, milyonların gözü önünde öğrenen Emre Bol, sevincini yarıda keserek adeta büyük bir çöküntü yaşadı. Ünlü yorumcunun yüzündeki o şaşkınlık, hayal kırıklığı ve stüdyodaki sessizlik anları, X (Twitter) başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında anında viral oldu.