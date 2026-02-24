SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Kayserispor Djalovic'i gönderdi: Yerine bakın kşm geliyor

Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Kayserispor Djalovic'i gönderdi: Yerine bakın kşm geliyor
Burak Kavuncu

Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik adam arayışı başladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Süper Lig de bir ayrılık daha! Kayserispor Djalovic i gönderdi: Yerine bakın kşm geliyor 1

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Sezon içinde alınan sonuçların ardından teknik heyette değişim kararı alan yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara hız verdi. Djalovic’in görev süresindeki performansı ve takımın ligdeki konumu değerlendirilirken, sarı-kırmızılı camiada gözler yapılacak yeni atamaya çevrildi.

Kayserispor’un kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

YENİ HOCA AÇIKLANIYOR!

Süper Lig de bir ayrılık daha! Kayserispor Djalovic i gönderdi: Yerine bakın kşm geliyor 2

Kayserispor, Teknik Direktör Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı. Erling Moe, imza için bugün saat 23.15’de Kayseri’ye gelecek.

NORVEÇ BASININA KONUŞTU!

Süper Lig de bir ayrılık daha! Kayserispor Djalovic i gönderdi: Yerine bakın kşm geliyor 3

Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik direktör Erling Moe, bir kulüple temas kurmak için Türkiye’ye gittiğini açıkladı. Romsdals Budstikke’ye değerlendirmelerde bulunan Moe, kulüp ismi paylaşmazken sürecin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Deneyimli çalıştırıcı, “Bir kulüple anlaşma sağlayıp sağlayamayacağımı görmek adına Türkiye yolunda olduğumu doğrulayabilirim. Şu an için her şey netleşmiş değil, bugün somut bir gelişme yaşanmayabilir. Ancak şartlar oluşursa yarın durum daha belirgin hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladıFenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladı
Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı! Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Kayserispor son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.