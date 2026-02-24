Süper Lig'de bir ayrılık daha! Kayserispor Djalovic'i gönderdi: Yerine bakın kşm geliyor

Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik adam arayışı başladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Sezon içinde alınan sonuçların ardından teknik heyette değişim kararı alan yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara hız verdi. Djalovic’in görev süresindeki performansı ve takımın ligdeki konumu değerlendirilirken, sarı-kırmızılı camiada gözler yapılacak yeni atamaya çevrildi.

Kayserispor’un kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

YENİ HOCA AÇIKLANIYOR!

Kayserispor, Teknik Direktör Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı. Erling Moe, imza için bugün saat 23.15’de Kayseri’ye gelecek.

NORVEÇ BASININA KONUŞTU!

Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik direktör Erling Moe, bir kulüple temas kurmak için Türkiye’ye gittiğini açıkladı. Romsdals Budstikke’ye değerlendirmelerde bulunan Moe, kulüp ismi paylaşmazken sürecin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Deneyimli çalıştırıcı, “Bir kulüple anlaşma sağlayıp sağlayamayacağımı görmek adına Türkiye yolunda olduğumu doğrulayabilirim. Şu an için her şey netleşmiş değil, bugün somut bir gelişme yaşanmayabilir. Ancak şartlar oluşursa yarın durum daha belirgin hale gelebilir” ifadelerini kullandı.