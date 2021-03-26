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Emre Belözoğlu: Sonun güzel olacağına yürekten inanıyorum

26.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra sezonun geri kalanında takımın teknik direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, takımla ilk idmanına çıktı ve öncesinde de oyunculara bir konuşma yaptı. İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...

Emre Belözoğlu: Sonun güzel olacağına yürekten inanıyorum

Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu da bugün ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde takımla bir araya gelen Emre Belözoğlu, ortada başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye bir ekibe mal edilemeyeceğini söyledi. Emre Belözoğlu, takımla karşılıklı olarak yollarını ayrılan Erol Bulut ve ekibinin de ciddi katkıları olduğunu dile getirdi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Bizler bugünden itibaren son 10 maçı her puanın içindeki her zerresine talip bir şekilde idmandan maça tesisten maça inanıyorum beraberce çalışacağız. Sonun güzel olacağına yürekten inanıyorum. Burada bulunan herkesin de yürekten inandığına eminim. Çok uzun da konuşmak istemiyorum diğer arkadaşlarımız da milli takımlardan gelecek arkadaşlarımız da olacak. Bugün biraz daha temaslı biraz daha adaptasyon amaçlı bir antrenman yapacağız.

Ben içinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var bizimle birlikte olan. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde birbirine inanan, birbirine güvenen bir takım.. 30 hafta buraya getirdik. Erol hocanın ve ekibinin de çok ciddi katkıları var. Ortada bir başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye, bir ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın inşallah bugünden itibaren hepimizi. İnanıyorum iyi olacak tekrar hepimiz için hayırlı olsun." (DHA)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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