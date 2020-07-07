Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti

Bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandıran Emre Belözoğlu, 2020'deki ilk golünü kaydetti.
1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu.
Tecrübeli oyuncu; 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardı.
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