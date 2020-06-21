Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Stada takımdan ayrı özel aracıyla gelen tecrübeli futbolcu, müsabakayı tribünden takip etti.
Galatasaray'dan Max Kruse bombası!
Caner Erkin ile yollar ayrılıyor
Mustafa Akülke hayatını kaybetti
Kartal dış sahada daha etkili
Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok
Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı
G.Saray'a transfer çalımı
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum