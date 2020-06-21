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Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2020 19:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.

Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Stada takımdan ayrı özel aracıyla gelen tecrübeli futbolcu, müsabakayı tribünden takip etti.

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