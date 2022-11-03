Emre Belözoğlu tarih yazıyor! UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir gruptan lider çıktı!

Ligde olduğu gibi Avrupa'da son derece başarılı bir performans ortaya koyan Başakşehir, gruplarda son maçta Hearts'ı ağırladı. Bir üst tura lider olarak çıkmak isteyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve istediğini aldı. Başakşehir'in gollerini Youssouf Ndayishimiye, Serdar Gürler ve Berkay Özcan kaydetti. Deplasman ekibinin tek golünü 90. dakikada Atkinson kaydetti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Deniz Türüç'ün kullandığı kornere hareketlenen Youssouf Ndayishimiye, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mahmut ve Biglia'nın yokluğunda maça ön libero olarak başlayan Burundili stoper, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü attı.

BAŞAKŞEHİR ÇOK RAHAT! 2-0 OLDU

Maçın 33. dakikasında Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi, kaleciden seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Milli futbolcunun yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti ve temsilcimiz farkı 2'ye çıkardı.

LİDERLİK GELDİ! SKOR 3-0 OLDU

Dakikalar 64'ü gösterirken Hearts savunmasının hatasında sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, yaptığı koşu sonrasında boş durumda olan Berkay Özcan'ı gördü. Yıldız orta sahanın ceza sahası içerisinden attığı şutta top ağlarla buluştu.

SON ANLARDA RAKİP TAKIM GOLÜ BULDU

3-0'dan sonra tempoyu düşüren Başakşehir'de savunma arkasına atılan top ağlarla buluştu. Hearts ekibinde Atkinson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti.

