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Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu hakkında konuştu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.01.2025 20:00
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Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, motosiklet kazası geçirerek hastaneye kaldırıldığını ancak önemli bir durum olmadığını açıkladı.

Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu hakkında konuştu

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu motorsiklet kazası geçirdi.

Belözoğlu'nun kazanın ardından kontrol için hastaneye götürüldüğü belirtilirken, Fanatik'e yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu, Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı. 44 yaşındaki teknik adam, bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir'de de görev yaptı.

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trafik kazası Emre Belözoğlu
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