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Emre Belözoğlu: Türk futbolunun kara günlerden biri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize dönüşünde uğradıkları silahlı saldırı hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu: Türk futbolunun kara günlerden biri

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize dönüşünde futbolcularımıza, takım otobüsümüze ve Türk futboluna karşı gerçekleşen suikast girişiminin beşinci yılı geride kalırken, duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "4 Nisan Gündem Özel" programıyla paylaştı.

Sözlerine ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını ve ülke olarak içinden geçtiğimiz süreci değerlendirerek başlayan Emre Belözoğlu, "İyi yayınlar dilerim. Herkese iyi günler. Hem Dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Dünya hem de ülkemiz bu süreci -Koronavirüs- yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız." dedi.

Devamında 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan ve her bir Fenerbahçeli için 'kara gün' ve 'aydınlanmayan gün' olarak hafızalardaki yerini alan takım otobüsümüzün kurşunlanmasının beşinci yılıyla ilgili konuşan Kaptan Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim. Olay gerçekleşir gerçekleşmez takım otobüsümüzün şoförünün yanına doğru gittik ve onun polis arabasına bindirildiğini gördük. Ne yazık ki çok zor bir gündü. Ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır. Ne yazık ki çok zorlu günlerdi. Ama Fenerbahçe'nin olduğu her yerde Fenerbahçe mücadele eder. O gün de bu zorlu günleri yenmiştik. İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır. İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçemiz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan bir oyuncu olarak ben de, diğer takım arkadaşlarım da -özellikle yabancı oyuncular da- şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir; böyle günleri, böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye'de ve Dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu anlamda hem devletimize hem de polis teşkilatımıza güveniyoruz" dedi.

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Fenerbahçe emre belözoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
en huyuk kara gun senin futbol oynadigin gunlerdir
Boş beleş biri
emre boş adam emre artık devrin kapandı
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