Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!

Fenerbahçe Kulübü, daha önce başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satış gerçekleşti.
İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'a karşı oynadıkları maç formaları 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.
Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL'ye alıcı buldu.
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