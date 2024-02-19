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Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın için tehlike çanları çalmaya başladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu'nun koltuğu sallanıyor. Takımlarının başında son dönemde iyi performans ortaya koyamayan ikilinin durumu futbol severleri bir hayli şaşırttı.

Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın için tehlike çanları çalmaya başladı!

Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ın geleceği tartışma konusu olmuş durumda. Takımlarının başında aldıkları kötü sonuçların ardından tehlike çanlarını duymayan başlayan ikilinin karnesi hiç de iyi değil.

SERGEN YALÇIN'IN ANTALYASPOR KARİYERİ

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, takımıyla çıktığı 11 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi. Bu mücadelelerden 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet çıkaran tecrübeli çalıştırıcı için Antalyaspor taraftarı da şaşırmış durumda...

EMRE BELÖZOĞLU YALNIZCA 5 GALİBİYET ALABİLDİ

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8'nci haftadan beri Ankaragücü'nün başında görev yapan Emre Belözoğlu ise bu dönemde yalnızca 5 galibiyet alarak beklentilerin altında kaldı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

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İki teknik adamın da performansları bu kadar düşük devam etmesi durumunda hem Antalyaspor'da hem de Ankaragücü'nde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

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