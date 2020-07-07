Emre Belözoğlu: Ya kahraman ya hain ilan ediliyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu, "Ya tabii ben bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum bir Fenerbahçe olarak. Bir şeylerin sürekli benim üzerimden konuşulması beni rahatsız ediyor. Zaten kaderim olmuş, ya kahraman ya hain ilan ediliyorum. Ben de sürekli gündeme gelmekten sıkıldım.Futbolu çok seviyorum, bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum futbolu. Belki de bu yüzden oyuna girdiğimde Allah nasip ediyor, bu işler biraz da kısmet işidir. Ciddi bir düşünmemiz gereken, kararlar almamız gereken bir süreç var." dedi.
Emre Belözoğlu, "İnşallah Fenerbahçe taraftarı da buna inansın. Kulübümüzün lideri başkanımız Ali Koç önderliğinde güzel şeyler olacak, inanıyorum. Benim üzerimden bir gündem oluşsun istemiyorum artık Fenerbahçe'de. Zararım olsun hiç istemem. Bunu beni tanıyanlar bilir. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kötü giden bir sezonda bugün kazansaydık belki de ligi ilk 3-4'te biterebilirdik. Kalan 3 maçta 3 galibiyet farklı yerlere götürebilir bizi. Bunun için uğraşacağız.Önümüzdeki sene Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir sistem oluşturmak istiyoruz.Dert ettiğim, sıkıntı yaptığım çok daha önemli şeyler var attığım gollerden." ifadelerini kullandı.
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