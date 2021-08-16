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Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi! İşte son durumu...

16.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Yorumcu Bışar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnel de konuk odasında Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı.

ERTEM ŞENER DONDU KALDI

Haberi alan Ertem Şener, bir anda buz kesti. Bışar Özbey'e, "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi.

ERTEM ŞENER PAYLAŞTI

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Programı sonlandıran Ertem Şener, içeri giderek Emre Bol'un son durumunu paylaştı. Twitter hesabından yayınladığı bu fotoğrafla son durumu aktaran Ertem Şener, ünlü yorumcunun ambulans ile hastaneye götürüleceğini söyledi.

DURUMU İYİ

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Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ertem Şener Emre Bol
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