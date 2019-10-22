Emre Bol'dan şok sözler: Real Madrid maçında Sivasspor'a karşı zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?

Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi Emre Bol'dan flaş bir yorum geldi. A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki futbolunu eleştirdi ve Real Madrid maçı öncesi uyardı.

İşte Emre Bol'un çarpıcı sözleri...

ZAVALLIYI OYNAYAN GALATASARAY'I MI SEYREDECEĞİZ?

"Biz Real Madrid karşısında hangi Galatasaray'ı seyredeceğiz? PSG karşısında oynayan Galatasaray'ı mı yoksa, 10 kişi kalmış Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı seyredeceğiz. Karşımıza hangi Galatasaray çıkacak?

FALCAO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMALI

Falcao'nun sakatlığıyla ilgili kulaktan dolma konuşuyoruz. Birisi tendon ağrısı attı ortaya. Milyonlarca Galatasaraylı Falcao ne zaman sahaya çıkacak merak ediyor. Binlerce insan karşıladı, inanılmaz bir imza töreni yaptılar. Taraftarların Falcao'nun durumuyla ilgili resmi ağızdan bilgi almaya hakkı yok mu?

ANDONE'Yİ VEDAT MURİÇ'E BENZETİYORUM

Galatasaray rakip 10 kişi kalınca çok güzel oynuyor. Rakip 10 kişi kalınca inanılmaz oynuyorlar. Andone'yi Vedat Muriç'e benzetiyorum, daha kısası. Ona göre ayakları daha yumuşak. Bazı futbolcular önündeki yıldız ismin gerisinde kalıyorlar. Fernandao - Van Persie buna iyi bir örnek.

SİVAS MAÇI BERABERE BİTSE ŞAŞIRIR MIYDINIZ?

'Galatasaray ne yaparsa doğrudur, Fatih hocam her zaman haklıdır, Galatasaraylı futbolcular her zaman en iyisidir' gibi edebiyatları bir kenara bırakıp, gerçekçi yorumlar yapılmasını bekliyorum. Sivas maçı berabere bitse ya da Sivas kazansa şaşırır mıydınız? Sivasspor puan alacak performansı ortaya koydu."

