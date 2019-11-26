SPOR

Emre Bol: Max Kruse halı sahada sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin halı sahada ayak tenisi oynarken sakatlandığını iddia etti.

Emre Bol: Max Kruse halı sahada sakatlandı

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin halı sahada ayak tenisi oynarken sakatlandığını iddia etti.

İşte Emre Bol'un Max Kruse ile ilgili o sözleri...

"2-3 gün önce biriyle konuştum. Önce 'Göztepe maçına sakatlar yetişecek' diyorlardı. Şimdi de 'Kruse'nin ne zaman döneceği belli değil, belki sezonun ilk yarısını bile kapatmış olabilir' diyorlar. Şimdi sakatlığıyla ilgili, tabiki bu bir iddiadır. Bunu doğrulatamadığım için net konuşamıyorum ama söylenen, Fenerbahçeli olarak bilinen birinin villasında ayak tenisi oynarken sakatlandığı... Yani sen Fenerbahçe'den bu kadar milyon Euro'yu götüreceksin, gidip de milletin halı sahasında ayak tenisi oynarken sakatlanacaksın. Bu profesyonelliğe yakışır bir şey mi?"

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
F.Bahçe'nin yıldızı şaşırttıF.Bahçe'nin yıldızı şaşırttı
İşte Vedat Muriqi'nin dönüş tarihiİşte Vedat Muriqi'nin dönüş tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Bol max kruse Fenerbahçe A Spor

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
ulan emre aynı rıdvn gbi ortalıgı karıştıryon ha cincon çok mu para veriyor
Bence ayak tenisi oynaması futbolcunun iyi bir şey idman sayılır ne biçim eleştirme bu arkadaş.
acun sağolsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçeli Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

F.Bahçe’den Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor!

Fenerbahçe, Giuliano’yu mumla arıyor!

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.