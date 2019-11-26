Emre Bol: Max Kruse halı sahada sakatlandı

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin halı sahada ayak tenisi oynarken sakatlandığını iddia etti.

İşte Emre Bol'un Max Kruse ile ilgili o sözleri...

"2-3 gün önce biriyle konuştum. Önce 'Göztepe maçına sakatlar yetişecek' diyorlardı. Şimdi de 'Kruse'nin ne zaman döneceği belli değil, belki sezonun ilk yarısını bile kapatmış olabilir' diyorlar. Şimdi sakatlığıyla ilgili, tabiki bu bir iddiadır. Bunu doğrulatamadığım için net konuşamıyorum ama söylenen, Fenerbahçeli olarak bilinen birinin villasında ayak tenisi oynarken sakatlandığı... Yani sen Fenerbahçe'den bu kadar milyon Euro'yu götüreceksin, gidip de milletin halı sahasında ayak tenisi oynarken sakatlanacaksın. Bu profesyonelliğe yakışır bir şey mi?"

