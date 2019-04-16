SPOR

Emre Can: Bir gün Türkiye'ye gidebilirim

İTALYA HABERLERİ  | 16.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Türkiye sinyalleri verdi. Türkiye'ye transfer olmak istediğini belirten Emre Can, 'Bir gün İstanbul'da oynadığımın ve yaşadığımın hayalini kuruyorum' ifadelerini kullandı.

Emre Can: Bir gün Türkiye'ye gidebilirim

Juventus forması giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can, verdiği röportajda Türkiye'ye geri dönebileceğini de söyledi.

İlerleyen dönemde Türkiye'ye transfer olabileceğini belirten Emre Can, "Türkiye'ye tabii ki gidebilirim. Bir gün, yaşlandığımda Türkiye de kesinlikle benim için bir ihtimal. Bir gün İstanbul'da oynadığımın ve yaşadığımın hayalini kuruyorum. Gerçekten harika bir şehir" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS'UN HARİKA STADI ALLIANZ ARENA

"FRANKFURT BENİM ŞEHRİM"

Altyapı eğitimiş aldığı Frankfurt'a da dönebileceğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Frankfurt'a da geri dönebileceğini kaydeden Emre Can, "Asla, asla deme. Frankfurt benim şehrim ve her zaman benim şehrim olarak kalacak. Ailem ve arkadaşlarım orada yaşıyor ve onları sürekli ziyaret ediyorum. Eintracht'ı da yakından takip ediyorum. Bu sezon elde ettikleri başarıya saygı duyuyorum" dedi.

Liverpool'dan bonservis bedeli olmadan Juventus'a transfer olan Emre Can'ın İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

EMRE CAN VE RONALDO'DAN KOPYA GOLLER

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus emre can

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı

Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Yeni takımını açıkladılar!

Yeni takımını açıkladılar!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaşlandığında geleceksen hic gelme lafa bak türk kökenli olacaksın bide
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Can: Bir gün Türkiye'ye gidebilirim

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

Juventus-Ajax maçı öncesi olay! 54 kişi sınır dışı ediliyor

Dev maç öncesi olay! 54 kişi sınır dışı

Chievo 1 - 3 Napoli

Napoli'den Juve'ye izin yok

SPAL 2 - 1 Juventus

Juve'ye büyük şok

Önce transferi açıkladı, sonra sildi!

Önce transferi açıkladı, sonra sildi!

Fiorentina'da Vincenzo Montella dönemi (Erol Bulut'un ismi Fiorentina ile anılmıştı)

Göreve Erol Bulut değil, o geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.