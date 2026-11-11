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Geri mi dönüyor? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Talisca açıklaması

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi Anderson Talisca iddiası gündeme bomba gibi düşerken, siyah-beyazlıların eski yıldızına yeniden kavuşacağı konuşuluyordu. Başkan Serdal Adalı, Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Geri mi dönüyor? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Talisca açıklaması
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olduğu belirtilen Anderson Talisca hakkında Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti. Siyah-beyazlıların eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken kulüp başkanı Serdal Adalı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

SERDAL ADALI'DAN TALISCA AÇIKLAMASI

Geri mi dönüyor? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dan Talisca açıklaması 1

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Anderson Talisca'nın yer aldığı yönündeki iddialar, Başkan Serdal Adalı'ya soruldu.

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, Brezilyalı futbolcunun siyah-beyazlıların transfer planları arasında bulunduğu haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Beşiktaş Başkanı, konuya ilişkin, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Talisca'nın Beşiktaş'a döneceği yönündeki transfer söylentilerine de yanıt verilmiş oldu.

51 GOLE KATKI SAĞLADI

Geri mi dönüyor? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dan Talisca açıklaması 2

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarların hafızasında önemli bir yer edinmişti.

Siyah-beyazlı ekipte iki sezon görev yapan Brezilyalı yıldız, toplam 80 karşılaşmada forma giydi. Talisca, bu maçlarda 37 gol ve 14 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

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transfer son dakika beşiktaş talisca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gelmesin zaten..talisca ve abubakar ikisinide Beşiktaş adını duyurdu ikiside ÜÇ KURUŞ FAZLA VERDİLER DİYE para için BEŞİKTAŞI sattılar..Serdar adalıyı ALDIĞI karardan dolayı TEBRİK EDERİM..
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