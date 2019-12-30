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  4. Emre Çolak eski takımına geri döndü!

Emre Çolak eski takımına geri döndü!

İSPANYA HABERLERİ  | 30.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Son olarak Al Wahda'da forma giyen Emre Çolak, eski takımı Deportivo ile anlaştı. Emre'nin İspanya 2. Lig ekibiyle 5 aylık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Emre Çolak eski takımına geri döndü!

Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu... Son olarak Al Wahda formasi giyen 28 yaşındaki futbolcu eski takımı Deportivo'ya transfer oldu.

Fanatik'in haberine göre Emre'nin İspanya 2. Lig takımlarından Deportivo ile 5 aylık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yetenekli futbolcu, yarın imza için İspanya'ya gidecek.

Deportivo kulübü Başkanı Juan Antonio Armenteros, Emre transferini kendisi açıklarken ''Emre, hava şartlarından dolayı bugün aramıza katılamadı. Ancak yarın İspanya'da olacak. Emre Çolak, kış transfer dönemindeki ilk transferimiz olacak.'' dedi.

Kariyerinde 258 maça çıkan orta saha oyuncusu altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 8 yıl forma giymişti.

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