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  4. Emre Çolak önce gol attı sonra atıldı

Emre Çolak önce gol attı sonra atıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 16.01.2020 23:45 | Son Güncelleme

Deportivo La Coruna'ya galibiyeti getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, golden sonra kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Emre Çolak önce gol attı sonra atıldı

İspanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, takımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra kırmızı kart gördü.

Ligin 23. haftasında sahasında Racing Santander'i ağırlayan Deportivo La Coruna, rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Emre Çolak damga vurdu.

Bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Golün ardından kale arkası tribüne giderek sevincini taraftarlarla paylaşan Emre Çolak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Coruna basınında yer alan değerlendirmede, "Emre ilk maçında takımının galibiyetine liderlik etti. Ama Türk futbolcu hem en iyi hem de en kötü yüzünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı. Emre Çolak, 19 Ocak Pazar günü takımının Cadiz ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Deportivo La Coruna, ligde 21 puanla 21. sırada yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deportivo la coruna emre çolak İspanya İkinci Futbol Ligi

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