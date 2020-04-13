Emre Çolak'tan geri dönüş sinyali!

Koronavirüs salgını devam ederrken, Emre Çolak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Türkiye'ye geri döneceği konuşulan Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak "Belki de bu manzarayla son aylar..." yazması transfer söylentilerini güçlendirdi.

Galatasaray'ın altyapısından çıkarak A Milli Takım'a kadar yükselen, ardından İspanya'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edilmişti. Başarılı futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giyeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

