Emre Demir: Hak ettiğimiz ligde kalacağız

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 27.haftada 12 Haziran’da oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı-kırmızılı takımda tek hedef ligde kalmak. Ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran 2004 doğumlu Emre Demir, antrenmanlarda hırsı ile dikkat çekiyor.
Ligde kalacaklarına inandığını ifade eden genç futbolcu Emre Demir, “Yeniden başlıyoruz. Kayserispor'u son 8 hafta kala hak ettiği ligde bırakacağız inşallah. Biz buna inandık, herkes inansın” dedi.
(İHA)
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