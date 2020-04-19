Emre Demir: Hedefim Avrupa’da oynamak

Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip olan Emre Demir, Kayserispor’daki misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa’da futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Kayserispor’dan sonra Avrupa’ya gitmek isterim. Hayalimdeki lig ise İspanya" dedi.
16 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'un kendisi için her şeyi ifade ettiğini belirterek, "Ben gözümü burada açtım. İlk geldiğimde zorluk çektim ama üstesinden geldim. Hiçbir sıkıntım yok. Hedefim Kayserispor’a geldikten sonra A takıma çıkmaktı. A takımda uzun yıllar oynamak istiyorum. Kayserispor’un menfaati ne olur bilmiyorum. Kayserispor zor durumda. Şu an hedefimiz Kayserispor’u ligde tutmak. Tabii ligler devam ederse. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum. İsteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ama kulübün vereceği karar önemli. Kulübümün menfaati doğrultusunda karar verilir. Benim ilerideki hedefim Avrupa’da oynamak. Avrupa’da İspanya Ligi'nde oynamak istiyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı.
(İHA)
'İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede'
G.Saraylı yıldız kötü haberi verdi!
Ve Beşiktaş sahaya iniyor!
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Zejlko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı
Abramovich'ten flaş Sergen Yalçın teklifi!
Yıldız isimden geri dönüş mesajı
Tarihe geçen karar! Küme düşme kalktı...
Totti'den flaş itiraf! "Kedi yüzünden bitiyordu"
MLS 8 Haziran'a kadar ertelendi
Yıldız futbolcudan Fatih Terim kararı
Hüseyin Çimşir iş başında!
Transfer bombası
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum