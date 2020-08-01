SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Kaplan: İnandığımız şampiyonluğu kazandık

Emre Kaplan: İnandığımız şampiyonluğu kazandık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Emre Kaplan, yaşadığı şampiyonluk sevincini değerlendirdi. Kaplan, "Bu yaşta şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum" dedi.

Emre Kaplan: İnandığımız şampiyonluğu kazandık

Genç yaşta Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Emre Kaplan, "Bu yaşta şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezonlarda umarım nice şampiyonluklar yaşarım" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUKTAKİ EN BÜYÜK PAY SAHİBİ OKAN HOCANIN"

Ligin başından bu yana inanarak çalıştıklarını belirten genç oyuncu, "Ligin başından sonuna kadar inanarak çalıştık. Sezon sonuna kadar inandığımız bir şampiyonluk vardı. Rakiplere bakmadık, o hafta hangi takımla oynuyorsak ona baktık. Şampiyonluk bizi çok mutlu etti. Okan hoca bu şampiyonluktaki en büyük pay sahibi" şeklinde konuştu.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmaları ve o atmosferde oynamanın çok farklı olacağını dile getiren Kaplan, "Umarım Şampiyonlar Ligi'nde şans bulurum. Genç oyuncular olarak Şampiyonlar Ligi çok farklı bir yer. Takım adına muhteşem bir atmosfer. Seneye çok güzel olacak" açıklamasında bulundu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Başakşehir’in rakibi Kopenhag'da şok ayrılıkBaşakşehir’in rakibi Kopenhag'da şok ayrılık
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Arsenal'den flaş karar! Mesut Özil'i Türkiye'ye gönderdi

Arsenal'den flaş karar! Mesut Özil'i Türkiye'ye gönderdi

Golf fotoğrafını paylaştı... Beğeni rekoru kırdı

Golf fotoğrafını paylaştı... Beğeni rekoru kırdı

Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna kattı

Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna kattı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir!

Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Net gol pozisyonu kaçtı!

Net gol pozisyonu kaçtı!

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir’in rakibi Kopenhag'da N’Doye takımdan ayrıldı

Başakşehir’in rakibi Kopenhag'da şok ayrılık

Mert Günok'tan Manchester United itirafı

Mert'ten Manchester itirafı

İrfan Can'dan flaş Sevilla açıklaması

İrfan Can'dan flaş Sevilla açıklaması

Başakşehir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Başakşehir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

Göksel Gümüşdağ'dan Volkan Babacan açıklaması

Flaş Volkan Babacan açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.