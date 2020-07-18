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Emre Karayel ile Gizem Demirci ön balayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Emre Karayel, geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci'yle görüntülendi.

Emre Karayel ile Gizem Demirci ön balayında

Emre Karayel, geçtiğimiz hafta nişanlandığı Gizem Demirci'yle tatile çıktı.

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Arkadaşlarıyla beraber denize giren çift, daha sonra duş alıp localarına geçti. (Gecce)

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