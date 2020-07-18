Emre Karayel ile Gizem Demirci ön balayında

Emre Karayel, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ni\u015fanland\u0131\u011f\u0131 Gizem Demirci'yle tatile \u00e7\u0131kt\u0131.\n\nArkada\u015flar\u0131yla beraber denize giren \u00e7ift, daha sonra du\u015f al\u0131p localar\u0131na ge\u00e7ti. (Gecce)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!\u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel kaslar\u0131n\u0131 sergilediHababam S\u0131n\u0131f\u0131 Dokuz Do\u011furuyor nerede \u00e7ekildi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum