Emre Kılınç'a tepki yağıyor! İnanılmaz hata...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik direktör, Olimpiu Morutan yerine ilk 11'de Emre Kılınç'a şans verdi. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

YENİLEN GOLDE HATA YAPTI

Galatasaray'ın yediği golde bariz bir pas hatası yapan Emre Kılınç'a sosyal medyadan tepki yağıyor. Golden 5 dakika önce Fatih Terim, Emre Kılınç'ı oyundan almak istemişti. Fakat daha sonra kararından vazgeçen Terim, oyuna girecek Feghouli'yi tekrar yedek kulübesine gönderdi. Bu olaydan 5 dakika sonra Emre Kılınç bariz bir pas hatası yaptı ve takımının gol yemesine neden oldu. Sosyal medyada Emre Kılınç'a tepki yağıyor.



