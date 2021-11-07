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Emre Kılınç'a tepki yağıyor! İnanılmaz hata...

07.11.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk 11'de Emre Kılınç'ı görevlendirdi. Fatih Karagümrük'ün attığı golde hatalı pas veren Emre Kılınç'a sosyal medyadan tepki yağıyor.

Emre Kılınç'a tepki yağıyor! İnanılmaz hata...
Emre Kılınç

Emre Kılınç

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik direktör, Olimpiu Morutan yerine ilk 11'de Emre Kılınç'a şans verdi. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

YENİLEN GOLDE HATA YAPTI

Galatasaray'ın yediği golde bariz bir pas hatası yapan Emre Kılınç'a sosyal medyadan tepki yağıyor. Golden 5 dakika önce Fatih Terim, Emre Kılınç'ı oyundan almak istemişti. Fakat daha sonra kararından vazgeçen Terim, oyuna girecek Feghouli'yi tekrar yedek kulübesine gönderdi. Bu olaydan 5 dakika sonra Emre Kılınç bariz bir pas hatası yaptı ve takımının gol yemesine neden oldu. Sosyal medyada Emre Kılınç'a tepki yağıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Emre Kılınç
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