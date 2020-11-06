SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Emre Kılınç baba oldu

Emre Kılınç baba oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2020 07:53 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç’ın bir kız çoçuğu dünyaya geldi. Kılınç çifti kızlarına Elisa ismini verdi.

Emre Kılınç baba oldu

Galatasaray’ın Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Kılınç ve eşi Tuğba’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kılınç çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Elisa’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

(İHA)

Galatasaray'da Falcao idmanı tamamlayamadıGalatasaray'da Falcao idmanı tamamlayamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden'dan yeni açıklama
Joe Biden'dan yeni açıklama
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beklenen karar gerçekleşti! Terim biletini kesti...
Beklenen karar gerçekleşti! Terim biletini kesti...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Marcao'nun piyasa değeri belli oldu!
Marcao'nun piyasa değeri belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kılınç baba oldu
Emre Kılınç baba oldu
Galatasaray'da Falcao idmanı tamamlayamadı
G.Saray'da Falcao şoku! İdmanı yarıda bıraktı...
Galatasaray Hulk'u istiyor iddiası
Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...
Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...
Galatasaray'ın eski aşkı Hulk yeniden gündemde!
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Galatasaray'da bir süredir forma giyemeyen Feghouli hakkında karar verildi
Galatasaray'da Fatih Terim'den Feghouli kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.