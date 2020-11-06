Emre Kılınç baba oldu

Galatasaray’ın Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Kılınç ve eşi Tuğba’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kılınç çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Elisa’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
(İHA)
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza'ya müjde!
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı
G.Saray'da Falcao şoku! İdmanı yarıda bıraktı...
Bir hakemde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray'a sürpriz forvet
Morata ve Dybala iş birliği
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Robben'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum