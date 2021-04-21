SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Emre Kılınç: Her seferinde fırsat tepiyoruz

Emre Kılınç: Her seferinde fırsat tepiyoruz

21.04.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Emre Kılınç, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Emre Kılınç: Her seferinde fırsat tepiyoruz

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Emre Kılınç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Antalya maçında reaksiyon vermek istediklerini söyleyen Kılınç, "Bizim iç sahada rakiplere puan kaybetmememiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. İlk yarı hiç istediğimiz gibi geçti. Yediğimiz golde de çok şanssızdık. Son dakika attığımız golle 1 puan aldık. 2 puan kaybettik. Cebimizden yiyoruz. Fırsatlar geçiyor elimize, tepiyoruz her seferinde. Daha lig bitmedi. Antalya'da reaksiyon göstererek 3 puan almak ve sonuna kadar savaşmak istiyoruz." dedi.

İç sahada daha iyi oynamaları gerektiğini dile getiren Emre Kılınç, "Geçen hafta çok farklı oynadık. Bu hafta farklı oynuyoruz. İçeride daha baskılı, daha iyi oynamamız lazım. Bugün durağan kaldık. Ne desek yalan olur. Teşhisi koysak çözümü de koyacağız. Hoca gösteriyor bize, bizim de uygulamamız lazım. Rakibin de üstünlüğü yoktu. Maçın sonlarına doğru biz üstündük. Daha iyi olmamız lazım. Maçın belli bölümüne değil de geneline üstünlük koymamız lazım." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Gecesini gündüzüne katıyorGecesini gündüzüne katıyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Emre Kılınç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Ahmet Çakar'dan yine olay tweet!

Ahmet Çakar'dan yine olay tweet!

Boupendza hakkında resmi açıklama geldi

Boupendza hakkında resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin yıldızına 25 milyon euro teklif!

Fenerbahçe'nin yıldızına 25 milyon euro teklif!

Akhisarspor'dan skandal transfer

Akhisarspor'dan skandal transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.