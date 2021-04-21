Emre Kılınç: Her seferinde fırsat tepiyoruz

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Emre Kılınç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Antalya maçında reaksiyon vermek istediklerini söyleyen Kılınç, "Bizim iç sahada rakiplere puan kaybetmememiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. İlk yarı hiç istediğimiz gibi geçti. Yediğimiz golde de çok şanssızdık. Son dakika attığımız golle 1 puan aldık. 2 puan kaybettik. Cebimizden yiyoruz. Fırsatlar geçiyor elimize, tepiyoruz her seferinde. Daha lig bitmedi. Antalya'da reaksiyon göstererek 3 puan almak ve sonuna kadar savaşmak istiyoruz." dedi.

İç sahada daha iyi oynamaları gerektiğini dile getiren Emre Kılınç, "Geçen hafta çok farklı oynadık. Bu hafta farklı oynuyoruz. İçeride daha baskılı, daha iyi oynamamız lazım. Bugün durağan kaldık. Ne desek yalan olur. Teşhisi koysak çözümü de koyacağız. Hoca gösteriyor bize, bizim de uygulamamız lazım. Rakibin de üstünlüğü yoktu. Maçın sonlarına doğru biz üstündük. Daha iyi olmamız lazım. Maçın belli bölümüne değil de geneline üstünlük koymamız lazım." şeklinde konuştu.

