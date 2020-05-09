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Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.05.2020 22:55 | Son Güncelleme

Transferin gözde isimlerinden Sivasspor'un yıldız futbolcusu Emre Kılınç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı

DG Sivasspor’un genç futbolcusu Emre Kılınç, sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşım yaparak, futbola kavuştuğunu dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 12 Haziran’da başlayacağını duyurmasının ardından birçok takım antrenmanlarına start verdi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen Emre Kılınç da sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu, paylaşıma, “Sonunda kavuştuk” notunu düştü.

emre kılınç

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